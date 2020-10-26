Правоохранители просят граждан проявлять благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25 октября в Гродно, Лиде и Волковыске прошли стихийные акции. За совершение административных правонарушений, связанных с участием в несанкционированных массовых мероприятиях, по области задержано порядка 150 граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"В Гродно группа людей выкрикивала различные лозунги на улице Советской, однако вскоре не найдя желанной поддержки они разошлись. Некоторые родители, невзирая на многочисленные предупреждения, привели с собой детей, в очередной раз продемонстрировав пример пренебрежения безопасностью несовершеннолетних. Фактов совершения гражданами действий, носящих агрессивный характер, и перекрытия дорог не зафиксировано", - рассказали в УВД.

Органы внутренних дел области в очередной раз напоминают, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность и призывают граждан проявлять благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам, звучащим из не заслуживающих доверия источников.-0-