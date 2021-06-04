Правоохранители проверили места отдыха молодежи в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль совместно с заинтересованными службами с 21 по 30 мая провел отработку увеселительных заведений и иных мест массового отдыха молодежи с целью пресечения распространения в молодежной среде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также наркосырьевой базы (насвай, снюс). Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В рамках отработки проверено более 200 увеселительных заведений. Правоохранители обращали внимание на соблюдение организаторами заведений правил проведения развлекательных мероприятий, антиалкогольного законодательства, допуска на дискотеки несовершеннолетних, требований к репертуару с учетом возрастных категорий присутствующих, а также норм нравственности, санитарного состояния, правил торговли и обслуживания населения, пожарной безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, наличие и исправность систем видеонаблюдения. По результатам проверок выявлены существенные нарушения у четырех субъектов хозяйствования (нарушение режима работы, санитарно-эпидемиологических норм, порядка реализации алкогольной продукции, порядка приема платежей). В Центральном районе одно из питейных заведений приостановило свою работу до устранения нарушений.

В ходе отработок проведены профилактические беседы с руководителями и сотрудниками служб охраны заведений на предмет предупреждения и пресечения фактов употребления, а также иных незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами посетителями.

В ходе проверки мест массового отдыха граждан выявлено пять преступлений по линии наркоконтроля, из которых три преступления связаны с хранением наркотиков, а два - с распространением. Так, в одном из баров столицы задержан 24-летний неработающий бобруйчанин, который хранил при себе порядка 1,5 г параметилэфедрона. В соседнем баре был задержан минчанин, у которого было обнаружено 1,6 г метадона. Прямо на рабочем месте у бармена ресторана при себе имелось 0,15 г марихуаны. Наркотики обнаружила служебная собака, предназначенная для поиска наркотиков. А в Ленинском районе недалеко от входа в бар задержан 45-летний мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения. При разбирательстве оказалось, что минчанин употребил альфа-ПВП. По всем указанным фактам назначены проверки, по результатам которых действиям задержанных граждан будет дана правовая оценка.

В ходе рейдовых мероприятий задержаны три человека, которые осуществляли торговлю некурительным табачным изделием "насвай". Изъято более 1500 г указанного вещества.

В результате осуществления комплекса оперативно-профилактических мероприятий правоохранителями составлено 144 иных административных протокола (мелкое хищение, невыполнение обязанностей по воспитанию детей, незаконные действия с некурительными табачными изделиями, мелкое хулиганство).-0-