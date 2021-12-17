17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителям Могилевской области вручили государственные награды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

Церемония награждения состоялась на территории памятника бойцам батальона милиции К.Г.Владимирова в д.Гаи Могилевского района. Медалей "За отличие в охране общественного порядка" удостоены 85 человек - сотрудники органов внутренних дел региона, областного Департамента охраны, внутренних войск МВД и Могилевского института МВД. "Эта государственная награда традиционно вручается за личное мужество и самоотверженность, проявленные при задержании преступников, охране жизни и здоровья людей", - подчеркнули в УВД.

"Символично, что мы проводим сегодняшнее мероприятие на месте героического подвига легендарного батальона капитана Владимирова, бойцы которого на этом рубеже обороны с 12 по 18 июля 1941 года на протяжении шести суток без сна и отдыха сражались, защищая мир на белорусской земле, - обратился к присутствующим заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк. - Твердо уверен в том, что бдительность, выдержка, самоотдача, дисциплина и твердая гражданская позиция будут и впредь отличать милиционеров Могилевской области".

Он также подчеркнул, что в могилевской милиции служат настоящие патриоты Родины и преданные своему делу сотрудники, которые в любой момент готовы защитить свою страну и землю. "В условиях осложнения оперативной обстановки личный состав региона демонстрирует исключительную слаженность действий, выдержку и самоотдачу при выполнении поставленных задач", - отметил Дмитрий Корзюк. От имени руководства Министерства внутренних дел и от себя лично он поздравил правоохранителей с заслуженными наградами.

В торжественном мероприятии также приняли участие начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя и начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома