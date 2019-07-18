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Православные паломники пройдут крестным ходом из Могилева в Барколабово

Регионы 18.07.2019 | 12:28
Фото "Приднепровская нива"
Фото "Приднепровская нива"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По благословению Высокопреосвященного архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония 23 июля состоится традиционный крестный ход в честь иконы Божией Матери Барколабовской. Такая информация размещена на сайте Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Путь паломников в 40 км будет пролегать из Свято-Никольского монастыря в Могилеве до Спасо-Вознесенского монастыря в агрогородке Барколабово Быховского района. Там находится чудотворная икона, праздник которой отмечается 24 июля. Паломники пройдут через деревни Буйничи, Салтановку, Дашковку. Прибыв в Барколабово 23 июля, они примут участие в вечерней службе, а на следующий день - в праздничной литургии.

Барколабовская икона Божией Матери - одна из самых почитаемых в Беларуси святынь. Во многих храмах находятся ее списки. Знаменитая икона особенно прославилась чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года принесли ее в Свято-Троицкий храм Быхова. Там чудотворный образ хранился до июля 2010 года, собирая большое число верующих. В июле 2010 года древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель. Теперь здесь отмечают двойной праздник чудотворного образа: 24 июля - день обретения и 25 июля - день перенесения иконы из Быхова в Барколабовский монастырь.-0-

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Теги
Могилев, Могилевская область, православие, религия, христианство
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