Православный фестиваль "Покровская радость" открывается в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный православный фестиваль "Покровская радость" открывается сегодня во Дворце искусства в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль "Радость" полюбился многим минчанам. В этом году он посвящен Покрову Пресвятой Богородицы и Дню матери. Неотъемлемой частью фестиваля является православная выставка. В этот раз продукцию своих монастырей и приходов привезут более 90 участников из 11 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Греции, Палестины и Сирии.

Программа "Покровской радости" получилась насыщенной и разнообразной. В частности, пройдет проект "Дочки-матери". Его участниками станут мамы, достигнувшие успехов в своем деле. На этот раз гостями проекта будут известная певица и ведущая Лариса Грибалева, общественный деятель и журналист Тамара Вятская, популярный фуд-коуч Ксения Вятская, председатель Центра поддержки семьи и материнства "Матуля" Вера Сердюк.

"У всех будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать вопросы о воспитании детей в многодетных семьях, о том, как можно совмещать карьеру и семью. Думаю, разговор получится интересным, и каждый его участник сможет вынести для себя что-то важное", - рассказала специалист по работе со СМИ Свято-Елисаветинского монастыря Ольга Комиссарова.

На открытом сестрическом собрании, которое проведет духовник Свято-Елисаветинской обители протоиерей Андрей Лемешонок, у всех будет возможность задать волнующие вопросы. В проекте "Семь Я" посетители фестиваля познакомятся с многодетными творческими семьями протоиерея Сергия Храпицкого и музыканта Александра Миненкова. К слову, здесь можно будет услышать прекрасное пение семейных ансамблей.

Будет организован "Уголок заботы о маме", где пройдут консультации с педиатром, ревматологом, маммологом и массажистом. Можно будет узнать все о беременности, грудном вскармливании и сне новорожденных. На встрече-практикуме "Тихие песни: поем колыбельные" посетители смогут научиться петь старинные и современные колыбельные. Особое внимание будет уделено таким вопросам, как спокойные игры и книги перед сном.

Много различных мероприятий запланировано в детской гостиной. Ребята научатся создавать подвески и необычные закладки из цветов, сотрудник Ботанического сада поможет им посадить в горшочек свой первый цветок. У маленьких посетителей будет возможность пообщаться с домашними животными в контактном зоопарке, поучаствовать в подвижных играх на большой спортивной площадке с турниками и тренажерами. А еще запланирован показ детской коллекции одежды.

По традиции во время фестиваля "Радость" проходят творческие и благотворительные акции. Идею для первой из них подсказал День матери. У всех желающих будет возможность написать на открытках самые теплые слова своим мамам и отправить эти послания необычным способом. А во время благотворительной акции "Радость для ближнего" каждый сможет принять участие в сборе средств на создание детской площадки рядом со Свято-Елисаветинским монастырем.

Международный православный фестиваль "Покровская радость" будет проходить с 5 по 12 октября во Дворце искусства в Минске. "Приглашаем принять в нем участие. Вход на все проекты фестиваля свободный. Уверена, каждый сможет найти себе мероприятие по душе", - отметила Ольга Комиссарова.-0-