Правовые консультации для жителей Светлогорского района проводят представители Союза следователей

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правовые консультации для жителей отдаленных от райцентра деревень Светлогорского района проводят представители Союза следователей, передает корреспондент БЕЛТА.

Информационно-просветительская акция посвящена Году малой родины и проводится по инициативе председателя Гомельского областного общественного объединения "Союз следователей" Аркадия Третьякова, уроженца города Светлогорска. Мероприятие задумывалось с целью повышения уровня правовой информированности населения, оказания в пределах компетенции сельским жителям помощи в разрешении имеющихся вопросов, поэтому в команду вошли также представители местных органов власти, районной организации Белорусского общества Красного Креста, агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. С ходом мероприятия ознакомился и начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско.

Место проведения - деревни и поселки Боровиковского сельского Совета Светлогорского района. В округе - 10 населенных пунктов, где проживает около 2,5 тыс. человек.

Первым на пути межведомственной команды стал небольшой поселок Затон, который в народе называют деревней пенсионеров. О местном укладе немного рассказала пенсионерка Зоя Микорей. На жизнь не жаловалась - держит связь с райцентром, вниманием всех служб не обделена.

Ее сосед, охотник и рыбак Валентин Дрозд вернулся из райцентра в Затон недавно - восстановиться после городской суеты, набраться сил. При этом загружает себя работой на земле. По его словам, здесь вода и воздух целительны. Правда, вода в колонке пригодна только для полива огорода, а вот содержимое рукотворного колодца мужчину устраивает. Чтобы удостовериться в качестве воды, гости взяли пробы из колодца на исследование, результаты пришлют по почте.

Александр и Ольга Жикулины жизнью в деревне довольны. "Дорогу поправляют, автолавка ходит", - заверяет женщина.

В доверительной беседе инвалид II группы Василий Николаевич посетовал на неудобства и ограничения по срокам заготовки дров. Ответ был озвучен сразу же: в ближайшее время будут приняты изменения в законодательстве, предусматривающие возможность самозаготовки этого вида топлива.

Поделилась насущной проблемой и жительница деревни Александровка Клавдия Ермольчик. Скоро на каникулы приедут внуки, а своры местных собак, снующих без присмотра, вызывают опасения. Деревня-улица - все на виду, однако решить вопрос по-соседски пока не получается. Следователи взяли тему на контроль.

В большинстве случаев разговор носил неформальный характер: гости интересовались, чем живут сельчане, что их волнует. Сотрудники районной организации Белорусского общества Красного Креста измеряли пенсионерам артериальное давление, разъясняли, как вести его дневник.

Акция проходит в течение двух дней. За это время сельчане также могут озвучить волнующие их вопросы на встречах в сельских клубах. Здесь же могут проконсультироваться со специалистами по вопросам здоровья, измерить уровень глюкозы, пройти экспресс-тест на ВИЧ.

"Уровень правовой культуры в отдаленных деревеньках, где в основном проживают пожилые люди, не самый высокий. Сегодня информационные технологии доступны практически повсеместно, но иногда жители глубинок в силу возраста могут упустить что-то. Наша задача - дать им необходимую информацию и выяснить, какую помощь можем оказать", - рассказал Аркадий Третьяков.

Такую, по сути адресную, форму работы предстоит оценить жителям Светлогорского района. Также итоги акции проанализируют члены Союза следователей. При положительной оценке, в первую очередь со стороны граждан, традиция будет продолжена и в других районах.

Гомельское областное общественное объединение "Союз следователей" зарегистрировано в сентябре 2017 года. За это время объединение стало инициатором ряда мероприятий, в том числе информационных и благотворительных.-0-