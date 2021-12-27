Праздничная иллюминация и тематические украшения: новогодние троллейбусы курсируют в Могилеве

27 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве курсируют новогодние троллейбусы. Общественный транспорт с праздничной иллюминацией и тематическими украшениями стал подарком для пассажиров от Могилевского филиала "Троллейбусный парк №1", рассказала заместитель директора по идеологической и организационно-кадровой работе предприятия Светлана Синявская.

"По давно сложившейся традиции наши работники ежегодно украшают троллейбусы в преддверии Рождества и Нового года, - сказала Светлана Синявская. - Тем более в эти дни на предприятии проходит конкурс на лучше праздничное оформление салона троллейбуса. Пассажиры с большим энтузиазмом и благодарностью воспринимают такую инициативу - говорят, сразу поднимается настроение на весь день. Многие даже звонят начальнику депо, чтобы лично сказать спасибо. Особенно ярко и красиво такие нарядные машины смотрятся в темное время суток. Люди выходят рано утром на работу или едут поздно уставшие со смены - а тут такой приятный сюрприз".

Сейчас на линии работает 12 новогодних троллейбусов по маршрутам №2, №4 и №5. Они задекорированы различными новогодними игрушками (в том числе самодельными), елочными венками, подсветкой, разноцветным дождиком, мишурой и снежинками. С завтрашнего дня на этих праздничных маршрутах появится еще и тематическая музыка, чтобы транспорт и звучал по-новогоднему. К слову, в ночь с 31 декабря на 1 января могилевчан и гостей города на самых востребованных маршрутах будет ждать еще один необычный подарок: за руль троллейбуса сядет сам Дед Мороз, а продавать билеты пассажирам будет Снегурочка. Они поздравят всех с праздниками, пожелают здоровья и благополучия.

"Уверена, что такие необычные сюрпризы очень нужны и важны: они делают людей немножко добрее и счастливее, - подчеркнула Светлана Синявская. - Не зря ведь говорят, что Новый год - время чудес. Да и наши работники украшают свой транспорт и создают хорошее настроение не ради победы в конкурсе, а для ощущения праздника и позитивных эмоций, которыми они с удовольствием делятся с окружающими".

Троллейбусный парк №1 ОАО "Могилевоблавтотранс" занимается не только перевозками пассажиров, но и проводит все виды ремонта троллейбусов, оказывает бытовые услуги населению, в том числе для транспортировки грузов и пассажиров. Машинный парк предприятия составляют 107 троллейбусов и 3 электробуса. С начала года они перевезли более 24 млн человек.-0-