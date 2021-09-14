Праздничная неделя ко Дню народного единства проходит в Академии управления

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная неделя, приуроченная ко Дню народного единства, пройдет с 14 по 17 сентября в Академии управления при Президенте Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Запланированы пресс-конференция "День народного единства в историческом аспекте", круглые столы "Воссоединение Западной Беларуси и БССР, социально-экономические аспекты", "Развитие государственного управления в период объединения белорусского народа", "17 сентября 1939 года в истории белорусской нации и белорусской государственности", демонстрация архивных фотоматериалов БЕЛТА, посвященных событиям сентября 1939 года, и 3-серийного документального проекта "Рубеж. Разъединение. Противостояние. Объединение".

В рамках единого дня информирования 16 сентября перед профессорско-преподавательским составом, работниками и студентами Академии управления выступит ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Валерий Надточаев.

17 сентября состоится публичная лекция ректора Академии управления Вячеслава Даниловича на тему "Воссоединение Западной Беларуси с БССР - акт исторической справедливости" и презентация проекта Аналитического центра EcooM "Иди и смотри".

Завершится торжественная неделя флешмобом "За единую Беларусь".-0-