Праздничную программу организовали в Могилеве для детей с ограниченными возможностями

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большой праздник для детей общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" и ребят общественной благотворительной организации "Могилевский детский хоспис" организовали сегодня в Могилеве. Участниками мероприятия стали почти 50 детей разного возраста, передает корреспондент БЕЛТА.

Для ребят подготовили анимационную программу с любимыми сказочными персонажами, шоу мыльных пузырей, викторины, загадки и музыкальные поздравления. Как отметила одна из организаторов, депутат Палаты представителей Наталья Тарасенко, такое мероприятие важно и нужно не только для детей, но и их родителей.

"Такие праздники необходимы и для взрослых тоже. Родители особенных деток в основном находятся дома и ухаживают за ними. Большую часть времени они проводят в достаточно замкнутом пространстве, замыкаются в своих проблемах. А на таких праздниках у них есть возможность пообщаться с родителями других детей, найти, может быть, людей с похожей жизненной ситуацией. Нередко такие встречи помогают найти ответы на какие-то вопросы, поделиться опытом и мыслями. Такие перерывы им просто необходимы, - подчеркнула Наталья Тарасенко. - Нужно поддерживать тех, кто находится в трудной ситуации, детей особенно. Ведь это маленькие люди, которые не имеют того огромного опыта, который есть у нас. Важно, чтобы наши дети, независимо от того, есть ли у них родители, здоровы ли они, были счастливы. Этот праздник для них - маленькая толика того, что мы можем сделать. Еще наше общество должно научиться любить детей независимо от того, какие они. Ведь они все особенные в самом хорошем смысле этого слова. Дети-инвалиды заставляют нас задуматься, сколько в нас добра, милосердия и понимания, можем ли мы зваться людьми".

Депутат Палаты представителей Людмила Здорикова уверена: дети - это самое дорогое, что есть у людей. И потому им важно уделять много внимания и поддерживать вне зависимости от того, есть ли у ребенка проблемы со здоровьем. "Наш праздник не единичная акция. Такие проводили к Новому году, Дню семьи, сегодня - ко Дню защиты детей. Работаем в тесной связке - Белорусский союз женщин, актив Белорусско-Российского университета, БРСМ, государственные и частные организации и фирмы, которые помогли подготовить подарки, - отметила Людмила Здорикова. - Дети - самое дорогое для каждого человека и для государства. Не зря говорят, что дети - наше будущее. Праздник важен и для взрослых. Чтобы напомнить нам, что наши малыши нуждаются в поддержке и заботе, любви. Поэтому такие праздники дарят нам возможность поделиться своей добротой и заботой с ребятами".

Среди тех, кто подарил детям праздник - активист БРСМ, студент Белорусско-Российского университета Антон Акушевич. "Мы постоянно ездим на подобные мероприятия в детские дома, дома малютки. Быть их участником - моя внутренняя потребность. Мы стараемся подарить детям как можно больше счастья, радости, веселья. Сегодня мы подготовили развлекательную программу, - рассказал волонтер. - Важно, чтобы дети с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными членами общества. Такие праздники позволяют малышам не оставаться наедине со своими проблемами, помогают в общении с другими детьми. Для родителей это тоже положительные эмоции, которых иногда так не хватает".

Как рассказала секретарь первичной организации БРСМ с правами районного комитета Белорусско-Российского университета Ирина Шалыгина, на праздник приехать смогли не все. "Еще около 15 детей по состоянию здоровья не могут посещать такие мероприятия. И чтобы не оставить их без праздника, в ближайшие дни мы посетим их на дому и передадим сладкие подарки", - отметила секретарь.

Кроме игровой и развлекательной программы для ребят подготовили сладкий стол.

Организаторами выступили Белорусско-Российский университет, первичная организация БРСМ с правами районного комитета Белорусско-Российского университета, депутаты Палаты представителей Национального собрания Людмила Здорикова и Наталья Тарасенко.-0-

Фото Мариам Табагари ИА "Могилевские ведомости"