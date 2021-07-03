Праздничные гулянья в Гродно развернулись на нескольких локациях в центре и спальных районах

3 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно масштабно отмечает День Независимости. Праздничные гулянья развернулись сразу на нескольких локациях, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественные мероприятия ко Дню Независимости в Гродно начались с церемонии возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в парке им.Жилибера и митинга на площади Ленина. Участие в них приняли представители местной власти, организаций, предприятий, учебных учреждений города, общественных организаций, а также ветераны и жители города.

Весь центр Гродно превратился в большую праздничную площадку. Гулянья проходят сразу на нескольких локациях. Одна из основных - площадь Ленина. Здесь работает ресторан под открытым небом, а на главной сцене на протяжении всего дня проходят концерты и музыкальные программы.

В парке им.Жилибера работает локация "Мирная, цветущая Беларусь". На интерактивных площадках свои достижения и лучшие товары представляют ведущие предприятия и организации города. В Швейцарской долине традиционно разместилась спортивная площадка "Шаги к Олимпу". Работают аттракционы, выездная торговля, для юных участников праздника проходят анимационные программы.

На площади Тызенгауза экстренные службы подготовили локацию "Остров безопасности". В игровой и познавательной форме детей знакомят с правилами безопасного поведения. Есть возможность примерить амуницию спасателя, посидеть в спецавтомобиле, поучаствовать в тематических конкурсах и квестах. Кроме того, с площади Тызенгауза стартует экскурсия по городу на первом в Гродно электробусе.

Пешеходная улица Советская стала на день гродненским бродвеем, главная изюминка которого - концерты на балконе. Также здесь традиционно представлены работы ремесленников и народных мастеров.

Музыка звучит сегодня и в спальных районах города. Концертно-развлекательную программу представят в лесопарке Пышки. Танцплощадка здесь - излюбленное место отдыха и встреч пожилых жителей города. Еще одной музыкальной локацией стала смотровая площадка по улице Дарвина.

Вечером на площади Ленина жители города присоединятся к традиционной республиканской акции "Споем гимн вместе". Завершат праздник фейерверк и лазерно-световое шоу.-0-

Фото Леонида Щеглова