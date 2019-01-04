Праздничные ярмарки проведут на Рождество в Могилеве

4 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Печерском лесопарке Могилева 7 января во время народного праздника "Каляды" будет работать праздничная ярмарка, сообщили БЕЛТА в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

В ярмарке примут участие субъекты хозяйствования частной и государственной форм собственности, индивидуальные предприниматели и ремесленники. Здесь будут реализовывать продукцию общественного питания, в том числе кулинарные и кондитерские изделия, непродовольственные товары в ассортименте, в том числе сувениры, игрушки, безалкогольные напитки. В обязательном порядке предложат горячий кофе, чай, глинтвейн.

На площадке "В зимнем лесу" гостей ждет кулинарный конкурс с дегустацией ухи, спортивными играми и забавами. Ярмарка будет работать с 11.00 до 16.00. Районный праздник "Калядны кірмаш" пройдет и возле торгового центра "Криница".-0-