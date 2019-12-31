Праздничный экипаж ГАИ поздравит водителей и пешеходов в Гомеле

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздничный экипаж ГАИ с Дедом Морозом и Снегурочкой сегодня поздравит водителей и пешеходов в Гомеле во время акции "В новый год - с улыбкой, соблюдая ПДД!", сообщила корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Новогодний патруль разместится на площади Восстания областного центра. С 11.00 до 12.00 сотрудники областной ГАИ в нарядах Деда Мороза и Снегурочки будут поздравлять участников дорожного движения с наступающими праздниками.

"Инспекторы будут останавливать автомобили, а также пешеходов, чтобы просто поздравить, пожелать здоровья и успехов, в очередной раз напомнить о необходимости соблюдать ПДД", - рассказала Анна Ковалева. Также Дед Мороз и Снегурочка посмотрят, по правилам ли родители перевозят своих детей.

Для всех участников акции предусмотрены сладкие призы, а также сувениры от ГАИ.

Акция стала хорошей традицией в Гомеле, она содействует профилактике дорожно-транспортного травматизма, нацелена на повышение дисциплины всех участников дорожного движения.-0-