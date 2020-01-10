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10 января 2020, 07:16

Праздничный концерт для учащихся детских школ искусств пройдет в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большой праздничный концерт для учащихся детских школ искусств Могилева пройдет сегодня во Дворце культуры области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова.

"Гостями концерта станут учащиеся детских школ искусств нашего города. Это талантливые дети, лауреаты и призеры республиканских и международных конкурсов, стипендиаты Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Отличительная черта нашего праздника - в концерте будут принимать участие сами дети. Это сольные и коллективные номера, музыкальные и танцевальные постановки", - рассказала Ирина Жаббарова.

Подготовка к празднику была длительной. Около месяца проходил конкурсный отбор будущих участников. Кроме концертной программы, для гостей в холле Дворца культуры области будет работать выставка творческих работ учащихся школ искусств.

"В Могилеве много талантливых ребят. Кто-то из них проявил себя в вокале и художественном творчестве, кто-то - в игре на музыкальных инструментах. Всегда яркие и насыщенные выступления у танцевальных коллективов. Такой концерт - наш подарок для ребят, которые уже начали свой творческий путь и одержали первые победы. Вместе с ними зрителями станут их родители и педагоги", - отметила начальник управления культуры.

Праздничные концерты для одаренных и талантливых учащихся школ искусств города проводят в Могилеве уже на протяжении 18 лет.-0-

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