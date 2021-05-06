Праздничный концерт "Я, мы помним" пройдет в Бобруйске 7 мая

6 мая, Могилев /Корр.БЕЛТА/. Праздничный концерт в преддверии Дня Победы "Я, мы помним" пройдет 7 мая в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Об этом сообщили БЕЛТА в общественном объединении "Белорусский союз женщин".

На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны и почетные гости, в числе которых руководители Министерства промышленности, Министерства труда и социальной защиты, Белорусского союза женщин, Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, представители депутатского корпуса, профсоюзов и др.

Во время концерта пройдет чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Минутой молчания почтят память погибших в годы войны.

"В исполнении творческих коллективов предприятий Министерства промышленности прозвучат песни и стихи о войне и Великой Победе. Финальным аккордом торжества станет песня "Когда окончится война", которую исполнит заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская", - отметили организаторы.

Начало концерта в 15.00.-0-