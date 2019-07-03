Праздничный концерт с элементами театрализации пройдет в Могилеве

3 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздничный концерт "Мы будзем помніць перамогі і лёс наш мірна будаваць", посвященный Дню Независимости Беларуси, пройдет сегодня в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

Красочное представление начнется в 20.30 на площади Славы. Концерт будет состоять из нескольких тематических частей, во время которых с помощью художественных средств расскажут о пути белорусского народа к свободе и независимости. В театрализованной части задействуют лучшие творческие коллективы Могилевской области.

Продолжат праздничную программу выступления известных групп и звезд белорусской эстрады. В их числе арт-группа "Беларусы", Виктория Алешко, ансамбль "Песняры", группа Naviband. А ярким финальным аккордом станет республиканская акция "Споем гимн вместе!", после которой небо над Могилевом озарит праздничный фейерверк.

Откроет в Могилеве празднования по случаю Дня Независимости в 10.00 митинг на мемориальном комплексе "Буйничское поле". Затем в городе на Днепре пройдут многочисленные тематические мероприятия, концерты и праздники творчества. Также будут работать молодежная и интерактивные площадки, подготовлена масштабная спортивная программа.

Аналогичные мероприятия пройдут во всех городах и районах области.-0-