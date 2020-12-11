Праздничный концерт, танцы и файер-шоу - на главной елке Могилева зажгли новогодние огни

11 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве дали старт новогодним и рождественским праздникам, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подвел итоги уходящего года и поздравил жителей и гостей города с наступающими праздниками. "Несмотря на все сложности, в текущем году нам удалось сделать многое. Завершили реконструкцию главной магистрали нашего города - улицы Первомайской, капитально отремонтировали путепровод на этой же улице, приступили к реконструкции улицы Крупской, сдали в эксплуатацию бассейн в средней школе №46 в микрорайоне Казимировка, отремонтировали бассейн в средней школе №18, - отметил он. - Нам было важно создать максимально комфортные условия для наших детей. В этом году мы практически завершили программу по замене оконных блоков во всех детских дошкольных учреждениях".

Как отметил Владимир Цумарев, на 2021 год у городских властей амбициозные планы. "Планируем закончить реконструкцию улицы Крупской, строительство детского сада в микрорайоне Спутник. Запланировали реконструкцию двух путепроводов по улицам Челюскинцев и Королева-Фатина и многое другое", - подчеркнул председатель горисполкома.

Право зажечь огни на главной городской елке досталось председателю горисполкома и главному сказочному персонажу новогодних праздников Деду Морозу.

Для гостей мероприятия подготовили большой праздничный концерт. Взрослых и детей развлекали ростовые куклы, Деды Морозы на ходулях. Творческие номера подготовили ведущие коллективы города. Одним из самых ярких моментов праздника стало огненное шоу.

Председатель горисполкома поблагодарил жителей за активное участие и небезразличное отношение к жизни города. "Я хочу всех поблагодарить за активную жизненную позицию и совместное решение возникающих вопросов. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Пусть все проблемы и беды останутся в этом году, а в новый год мы придем только с хорошим настроением. И пусть исполнятся все ваши мечты. Сегодня мы вместе с вами открываем череду новогодних и рождественских праздников в Могилеве", - сказал Владимир Цумарев.-0-

Фото Олега Фойницкого