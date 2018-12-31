31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении. Салют запустят также на двух площадках во Фрунзенском районе - у Ледового дворца спорта (в 1.30) и в парке Уго Чавеса (в 2 часа ночи).
На праздничные площадки минчан просят приходить заранее, чтобы без спешки пройти контрольно-пропускные пункты. Брать с собой алкогольные напитки нельзя, в торговых павильонах на ярмарках предложат купить шампанское, коньяк и глинтвейн.-0-
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