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08 мая 2021, 14:30

Праздничным флешмобом поздравили ветеранов депутаты и молодежь Могилева

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8 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Флешмоб с поздравлениями к Дню Победы устроили ветеранам депутаты и молодежь Могилева. Под окнами квартир они спели песни военных лет, поблагодарили фронтовиков за их подвиги и передали подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

"В преддверии великого праздника у нас тоже появилось желание поздравить и поблагодарить наших ветеранов за Победу. Я предложила молодежи города присоединиться к республиканской акции, которую запустил Белорусский союз женщин "Я, мы помним". Идея заключается в том, чтобы вместе с учащимися учреждений образования Могилева поздравить ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства - и наша молодежь с радостью поддержала это предложение", - рассказала организатор городской акции, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

Участниками акции стали более 70 человек - представители молодежного парламента, учащиеся Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств имени Е.Глебова, учащиеся средней школы №7,37 г.Могилева, кадеты областного кадетского училища. Все вместе они подготовили яркое музыкальное поздравление. "Ветеранов поздравляли лауреаты международных и республиканских конкурсов, стипендиаты Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, члены молодежного парламента. Кроме музыкальных подарков я передала ветеранам подарки от депутатского корпуса и исполнительной власти", - рассказала Ольга Петрашова.

Первым зрителем музыкального перформанса стал 94-летний ветеран Петр Малинин. Он родился в Ленинградской области. В 8 лет мальчик остался сиротой - у матери были болезни сердца, а отец, который прошел финскую войну, умер от полученных ранений. Когда ему исполнилось 13 лет, началась война и он ушел в лес, к партизанам. В партизанском отряде Петр Малинин помогал по хозяйству, был помощником пулеметчика. Несмотря на свой юный возраст, отважно защищал Родину наравне со взрослыми. Ветеран поделился, что в партизанском отряде его прозвали Иваныч. Прошел всю войну и с победой вернулся домой повзрослевшим юношей с наградами.

"Такое поздравление было очень неожиданным и приятным. Такого в моей жизни еще не было, - отметил ветеран. - Спасибо вам за внимание, за то, что помните про нас. Будьте всегда здоровы и берегите мирное голубое небо над нашими головами".

Музыкальный подарок молодежь Могилева подготовила еще для одного ветерана - Павла Козлова. В этом году ему исполнилось 96 лет. Войну он встретил в возрасте 17 лет. Прошел курс молодого бойца и направился на фронт служить связистом. Воевал в Украине, прошел Австрию, Венгрию, Чехословакию. В одном из боев был ранен, получил контузию. До конца войны еще дважды был ранен. Фронтовик рассказал, что из госпиталя всегда досрочно просился на фронт, чтобы дальше участвовать в боевых действиях. С войны вернулся в 1948 году, имеет многочисленные награды.

Праздничную атмосферу ветеранам могилевские ребята создали красочными творческими номерами: танцами, песнями и игрой на музыкальных инструментах. Кадеты Могилевского областного кадетского училища прошли настоящим парадом под окнами ветеранов.

"Получилось очень трогательное и доброе поздравление. Многие из ребят не могли сдержать слез, и ветераны тоже. Это невероятно сильный эмоциональный момент. Может быть, не с таким большим размахом, как хотелось бы, но вот такие небольшие и искренние поздравления - это наша возможность сказать ветеранам спасибо за нашу возможность жить, расти и развиваться под мирным небом, - поделилась участница акции, ученица 10 класса средней школы №37 Виолетта Ковалева. - Нашу семью тоже коснулась война. Прабабушки и прадедушки, правда, уже нет в живых. Но их истории о том, как дедушки не было дома всю войну, как бабушка прятала в доме партизан, передаются из поколения в поколение. И никому из нас нельзя забывать эти истории. Потому что страшно представить, что бы было с нашим миром, если бы не подвиг наших предков во время войны".

"Наверное, нет у нас праздника трогательнее, чем День Победы. Это день памяти и чествования тех, кто подарил нам возможность жить в свободной и мирной стране. Мы благодарим ветеранов за возможность для каждого жителя Беларуси открывать новые страницы своей истории. Мы благодарны ветеранам за их подвиги в Великой Отечественной войне - ведь именно эти люди, будучи еще совсем детьми, стали на защиту независимости и суверенитета нашего государства. Они сохранили для нас самое дорогое - возможность растить детей под мирным небом. И наша с вами самая большая обязанность - сохранить все то, что с таким трудом отвоевывали наши предки у врага", - подытожила Ольга Петрашова.-0-

Фото Олега Фойницкого

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