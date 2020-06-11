Праздник "Александрия собирает друзей" в этом году пройдет под патронатом ЮНЕСКО

11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Шкловском районе в этом году пройдет под патронатом ЮНЕСКО, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

"С таким предложением выступила международная организация. Министерство культуры Беларуси поддержало предложенную идею", - отметили в облисполкоме.

Патронат - это высшая форма моральной поддержки со стороны ЮНЕСКО, за которую организация не несет ни финансовой, ни юридической ответственности. Патронат предоставляется только на определенный промежуток времени для мероприятий, который проводятся однократно или регулярно.

Патронат ЮНЕСКО устанавливается для различных видов деятельности: производство кинофильмов и другой аудиовизуальной продукции, публикаций, присуждение премий, проведения конгрессов, совещаний и конференций. А также для мероприятий, которые проводятся на национальном и международном уровнях.

В этом году на празднике в Александрии все районы Беларуси и город Минск представят свои экспозиционно-тематические подворья, где гости смогут насладиться брендовыми фестивалями, творческими конкурсами и пленэрами, другими мероприятиями, которые отражают уникальный образ каждой области в стране. Будут представлены историко-культурные ценности, традиционные ремесла и блюда каждого региона.

"В этом году одной из главных особенностей фестиваля станет проведение во время "Александрыйскага кірмаша" праздника народного костюма. Каждый регион покажет свое традиционное убранство и расскажет о его истоках и традициях", - отметили в облисполкоме.

Традиционно во время "Купалья" будут проходить разнообразные викторины, конкурсы и розыгрыши лотерей. На территории фестиваля будут работать тематические аттракционы и фотозоны. Запланированы театрализованные представления, выступления самодеятельных и профессиональных коллективов и вокалистов. Между интерактивными площадками областей разместятся центры по народным ремеслам, где можно будет увидеть работы лучших мастеров Беларуси.

В выставочных экспозициях для гостей праздника организуют "Коридор эпох", где будут представлены середина XIX, конец XX и XXI век. Желающие смогут познакомиться с укладом жизни каждой из эпох и поучаствовать в интерактивах и мастер-классах: распиловке дров, плетении корзин, швейном мастерстве. Пройдет выставка последних научных и селекционных достижений учреждений высшего образования. Будут работать и развлекательные площадки, выставки-продажи различных изделий декоративно-прикладного и технического искусства, продукции собственного производства, кондитерских изделий.

Праздник "Купалье" планируется провести в агрогородке Александрия 11-12 июля.-0-