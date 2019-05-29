"Праздник детства" проведут 1 июня в реабилитационном центре в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов организует 1 июня большой "Праздник детства", посвященный Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Каждый год в этот день в центре проводится благотворительный фестиваль добра "Шоколадные ладошки". Гостями и участниками уже четвертого по счету мероприятия станут более 200 ребят.

"Такой праздник - пример инклюзивного взаимодействия, реализуемого в центре. Его воспитанники могут выступать на одной сцене, бок о бок с ребятами, которые имеют многочисленные награды, являются лауреатами республиканских и международных конкурсов. Например, к нам присоединятся маленькие и талантливые артисты эстрадного коллектива "Шоколадная фабрика", участники продюсерского центра народных артистов Беларуси Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, артисты вокальной школы "Белый Парус", - рассказали организаторы.

Так, все участники объединятся в танцевальном флешмобе "В ритме детства". Некоторые из ребят, находящихся на реабилитации в центре, присоединятся к артистам в музыкальном спектакле "Поезд детства".

Детей и гостей ждут благотворительная ярмарка, сладкие подарки, игровые интерактивные зоны, мастер-классы по аквагриму и моделированию из шаров, шоу мыльных пузырей, развлечения с аниматорами.

Программа построена таким образом, чтобы каждый участник был вовлечен в творческий процесс и общение. Дети принесут на праздник "ладошки дружбы" - сделанные своими руками открытки в виде ладошек, чтобы обменяться с другими участниками фестиваля. Его главная цель - раскрыть и поддержать творческое начало в каждом ребенке.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан в 2000 году в рамках реализации программы "Дети Беларуси". Его деятельность направлена на оказание комплексной медико-социальной реабилитации детям-инвалидам (в возрасте от 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых являются нарушения опорно-двигательного аппарата). Реабилитацию здесь на бесплатной основе проходят ребята со всей республики - максимум 120 одновременно. За 2018 год в центре побывали 1303 ребенка. А за 18 лет деятельности - более 19 тыс. детей.-0-