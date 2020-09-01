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01 сентября 2020, 08:12

Праздник для детей пройдет в День знаний в могилевском парке Подниколье

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздник для детей пройдет в День знаний в парке Подниколье в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

"У детей будет возможность записаться в кружки, клубы, спортивные секции, получить полезную информацию о том, как можно проводить время после уроков", - рассказали в горисполкоме.

Для детей в парке будут организованы мастер-классы, конкурсы, творческие мастерские. Здесь будут работать тематические площадки МЧС, ГАИ, УВД и ОСВОД - детям расскажут и напомнят об основах безопасности жизнедеятельности, в частности, о поведении в экстренных ситуациях. Тематические мастер-классы подготовят и сотрудники учреждений здравоохранения. Свою деятельность презентуют библиотеки города. Для родителей пройдет информационная акция "Вы в ответе за своих детей!". Праздничное настроение будут создавать творческие коллективы учреждений дополнительного образования города.

Большой праздник в городском парке пройдет с 13.00 до 16.00.

В 17.00 в сквере 40-летия Победы пройдет концерт воспитанников продюсерского центра Music M. Для гостей с авторскими песнями выступит стипендиат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи Лилиана Садовская.-0-

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