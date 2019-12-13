Праздник для онкобольных детей устроили в Могилеве

13 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Парламентарии, представители трудовых коллективов и волонтеры устроили новогодний праздник для детей, находящихся на лечении в онкологическом отделении Могилевской областной детской больницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила депутат и председатель первичной организации Белорусского союза женщин Палаты представителей Национального собрания Ольга Петрашова.

"Вместе с представителями Могилевского городского Совета депутатов, трудовых коллективов города, активистами молодежного парламента и волонтерами мы устроили для маленьких пациентов онкологического отделения новогодний праздник. Мероприятие приурочено к республиканской акции "Наши дети". Мы постарались развлечь детей, которые на данный момент находятся на лечении, подарить позитивные эмоции и хорошее настроение", - рассказала Ольга Петрашова.

Участниками праздника стали пациенты от 2 до 14 лет. Для них и их родителей подготовили яркую развлекательную программу: игры, конкурсы, хороводы и танцы. Самым долгожданным гостем стал Дед Мороз, с которым дети делились заветными желаниями. "И если сразу дети немного стеснялись, неохотно участвовали в конкурсах, то потом мы смогли растопить их сердца: ребята стали активнее играть и веселиться, забыв, что они в больнице. Это очень важно: отвлечь от плохих мыслей, уделить немного внимания и обрести взамен самую искреннюю и теплую улыбку", - отметила депутат.

Все дети получили заряд положительных эмоций и сладкие подарки. В настоящее время в онкологическом отделении проходят лечение 25 маленьких пациентов.-0-