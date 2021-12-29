Праздник для воспитанников Заславской детской школы искусств провела Президентская библиотека

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентская библиотека сегодня пригласила к себе в гости десять учеников Заславской детской школы искусств во время благотворительной акции "Наши дети". Ребята привезли с собой лучшие работы, которые составили экспозицию "Мая краіна - Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой выставки стал Год народного единства. В картинах ребята изобразили личное видение родной земли, белорусского народа, национальных символов и достопримечательностей Беларуси.

"Заславль - один из старейших городов, имеющий уникальное историческое и культурное наследие. Это то место, куда любят приезжать не только белорусы, но и люди из других государств. В творческих работах, представленных на выставке, отражается любовь к родному краю", - сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич.

Юные музыканты - воспитанники Заславской детской школы искусств подготовили праздничный концерт и представили творческие номера. Приятным сюрпризом для них стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, где каждый ребенок получил сладкие подарки. Сотрудники библиотеки презентовали также книги для школы.

"Приятно, что представлена выставка талантливых и творческих ребят. Все работы разнообразны, равно как и наши талантливые дети. Этой экспозицией мы еще раз заявляем, что Заславль развивается и живет по-настоящему творческой жизнью. Этими работами мы подвели личные итоги Года народного единства", - поделилась председатель Заславского горисполкома Светлана Карташова.

По словам директора Заславской детской школы искусств Валерия Шкурского, учреждение уже более 60 лет воспитывает ярких и неординарных ребят. "Есть три отделения: музыкальное, хореографическое и художественное. В школе обучаются 249 ребят и работают 54 преподавателя. Нам выпала прекрасная возможность открыть выставку лучших работ наших учеников в Президентской библиотеке, и, можно утверждать, открытие удалось", - поделился он впечатлениями.

Организаторами мероприятия, помимо коллектива Президентской библиотеки, выступили депутат Валентина Курсевич, заместитель председателя Минского райисполкома Ирина Тихонко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского райисполкома Наталья Божко и председатель Заславского горисполкома Светлана Карташова.-0-