Праздник эстонской культуры пройдет 10 августа в Минске

7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Праздник эстонской культуры пройдет 10 августа в Верхнем городе белорусской столицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Эстонии в Беларуси.

Эстонское землячество "Ласточка" и посольство Эстонии в Беларуси подготовили программу праздника, который пройдет на пяти площадках Верхнего города. Так, концертная программа стартует в 12.30 на главной сцене возле концертного зала "Верхний город". Как обещают организаторы, выступит камерный хор "Кунгла" из Вильяндского уезда, духовой оркестр "Саксон" из Пярну и народный танцевальный коллектив "Каякас". Любители танцевального искусства смогут насладиться выступлением женского танцевального коллектива "Куу". Ожидается также выступление фольклорного коллектива "Лийсо", молодежного духового оркестра и струнного оркестра из Харьюмаа, эстонского исполнителя Марко Матвере.

Можно будет продегустировать национальную эстонскую кухню, в том числе традиционные рыбные блюда, пройдут также кулинарные мастер-классы.

Интересной обещает быть и выставка-ярмарка мастеров народного творчества Эстонии. К празднику присоединятся и представители Белорусского союза мастеров народного творчества.-0-