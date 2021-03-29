Праздник Холи встретили в Белорусском государственном медуниверситете

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых ярких праздников Индии - Холи - встретили в Белорусском государственном медицинском университете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Праздник красок символизирует наступление весны, возрождение жизни и изгнание зла. Люди забывают о своих проблемах, вражде и погружаются в праздничную атмосферу. Особенно Холи важен для студентов из Индии, которые вместе со своим народом даже вдали от дома. Подобные мероприятия позволяют больше узнать об их стране, ее традициях, колорите, культуре, разнообразии национальных костюмов.

Выступая перед участниками, посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур призналась, что счастлива от того, что этот праздник отмечается в Беларуси и даже будущие врачи нашли время его встретить. "Пусть предстоящий год будет для вас таким же добрым, радостным, красочным и полным энтузиазма, как сегодняшний день", - сказала она.

"Мы горды тем, что столько ребят из Индии получают медицинское образование в Беларуси. Благодаря этому мы больше знаем друг о друге, и это объединяет наши страны", - сказала консультант управления международного сотрудничества Министерства образования Ольга Хаткевич. Она выразила надежду, что годы, проведенные в Беларуси, будущие медики будут вспоминать с теплотой.

Ректор БГМУ Сергей Рубникович уверен, что проведение таких национальных праздников позволяет странам достигать еще большего взаимопонимания.

В день Холи принято делать добрые дела, прощать обиды, помогать нуждающимся. Студенты Белорусского государственного медицинского университета из Индии и Шри-Ланки, где также отмечается этот праздник, передали благотворительную помощь представителям детского дома SOS - Детской деревни.

В концертной программе приняла участие единственная в Беларуси исполнительница индийских песен Светлана Агарвал. Студенты из Индии представили также свои концертные номера (традиционные песни, танцы). Был организован розыгрыш праздничной лотереи "Холи-2021".

Организационную поддержку в проведении мероприятия оказало ООО "МИЛЕМИР" (директор - Сах Рама Шанкар).-0-