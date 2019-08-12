Праздник к юбилею коронации иконы Божьей Матери "Владычица озер" проведут в Браславе

12 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжества, посвященные 10-летию коронации иконы Божьей Матери "Владычица Озер" и 20-летию основания Витебской диоцезии, пройдут 16-17 августа в Браславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие соберет паломников из разных уголков Беларуси и других стран. В первый день для них пройдет служба. Вечером состоятся концерт органной музыки, молитва и процессия со свечками. В ночь на субботу начнется литургия перед иконой Матери Божьей и пройдет показ фильма в честь 20-летия Витебской диоцезии.

Главная торжественная литургия состоится 17 августа рядом с браславским костелом. Здесь находится алтарь в виде корабля длиной более 30 м. В службе примут участие зарубежные католические священники, а также представители греко-католической и православной церквей. Праздник ежегодно собирает сотни верующих.

Кроме того, с 12 по 16 августа в Браславском санктуарии Матери Божьей проходит летняя школа костельного пения.

Икона Божьей Матери "Владычица Озер" считается чудотворной. До XIX века она хранилась в униатском монастыре на острове озера Неспиш. В 1832 году в нем произошел сильный пожар, который уничтожил все сооружения, уцелела только икона. Ее нашли на соседнем острове Святом этого же озера. Икона Божьей Матери "Владычица Озер" относится к числу наиболее чтимых католических икон Беларуси. Сейчас она находится в костеле в Браславе. С 2000 года храм стал санктуарием - местом паломничества верующих.-0-