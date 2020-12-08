Праздник красоты и грации - в Могилеве выбрали "Мини-леди"

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс красоты и грации "Мини-леди" прошел сегодня в Городском центре культуры и досуга в Могилеве. Участницами творческого соревнования стали пять девочек в возрасте 9-11 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам режиссера методического отдела Могилевского городского центра культуры и досуга Виктория Напреенко, для девочек подготовили пять испытаний. "Юные леди соревновались в дефиле в костюмах разных эпох. Для них был подготовлен и интеллектуальный конкурс - все как на взрослых конкурсах красоты. Здесь девочки отвечали на вопросы об истории и достопримечательностях Могилева, - отметила Виктория Напреенко. - Один из самых ярких этапов конкурса - творческий. Еще одна интрига - конкурс-дефиле в авторских костюмах. До самого выхода на сцену никто не знал, что подготовили участницы".

Как поделилась одна из самых маленьких участниц конкурса Валерия Хохова, подготовка была основательной. "Это был мой первый такой конкурс. Конечно, я волновалась, - рассказала девочка. - Пока готовилась к конкурсу, научилась красиво ходить, делать руками плавные движения. Для творческого выступления подготовила песню, потому что занимаюсь вокалом. Этот конкурс помог преодолеть волнение, показал, что публики не нужно стесняться. Думаю, все эти навыки помогут мне в жизни".

Ангелина Волкова

А вот Ангелина Волкова уверенно чувствует себя на сцене. В свои 10 лет девочка успела побывать ведущей на телевидении, поучаствовать в различных крупных вокальных конкурсах, недавно начала осваивать программирование. "Это мой первый конкурс красоты. Случайно услышала про него и сразу решила участвовать. Мама поддержала меня", - поделилась Ангелина Волкова.

Мама юной участницы Кристина Волкова уверена в том, что начинания детей нужно поддерживать. "Самым сложным для нас стало дефиле. Это совершенно новые знания. И если на первом занятии Ангелине было сложновато, она быстро втянулась в процесс, - рассказала мама. - Очень важно поддерживать стремления и начинания детей. Так они смогут найти занятие, которое близко им по духу, научиться чему-то новому и интересному. А выступление на сцене дает уверенность в себе, учит держаться на публике, не бояться. И в будущем это очень пригодится вне зависимости от того, какой путь она себе выберет".

Главная корона конкурса красоты и грации досталась Ангелине Волковой. Кроме этого юная красавица завоевала приз зрительских симпатий. Второе место и звание "Вице-мини-леди" досталось Злате Швайдюк. Девочка также победила в номинации "Фото-модель". В номинации "Топ-модель" лучшей стала Ангелина Шитикова. В номинации "Леди и грация" - Виолетта Миронова. Звание "Леди и очарование" досталось Валерии Хоховой. Все участницы конкурса получили цветы и памятные подарки.-0-

Фото Олега Фойницкого

Злата Швайдюк

Ангелина Шитикова

Во время конкурса

Виолетта Миронова

Ангелина Волкова

Валерия Хохова

Виолетта Миронова

Виолетта Миронова

Валерия Хохова

Ангелина Шитикова

Злата Швайдюк