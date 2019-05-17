"Праздник охоты" проведут в Верхнедвинском районе

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фестиваль "Праздник охоты" и чемпионат Европы среди вабильщиков оленя проведут 24-25 мая в Верхнедвинском районе в охотничьем хозяйстве "Красный Бор", сообщили БЕЛТА организаторы.

Фестиваль обещает быть насыщенным. В его программе мастер-классы по стрельбе из лука, по приготовлению блюд из дичи и их дегустация. Также гостей научат вабить волка и лося, подманивать косулю, гусей, уток, рябчика. Кроме того, посетители смогут прокатиться на лошадях, принять участие в соревнованиях в меткости и ловкости, отдохнуть в пикник-зоне. На территории хозяйства организуют фотовыставку, экспозицию охотничьих трофеев, а также демонстрацию пород охотничьих собак. Для детей будет работать игровая зона с аттракционами и аниматорами.

Также в эти дни в охотхозяйстве состоится чемпионат Европы среди вабильщиков оленя. Заявки подали более 100 человек из 13 стран. Участникам предстоит соревноваться в разных дисциплинах. Например, в имитации голоса молодого оленя, взрослого, оленя-вожака со стадом или даже двух оленей, вызывающих друг друга на бой. Разрешено использование любых предметов, кроме электронных манков (приспособление, имитирующее своим звучанием голоса зверей или птиц).

Организаторами фестиваля и чемпионата выступило Белорусское общество охотников и рыболовов совместно с ООО "Интерсервис".-0-