Праздник рушника проводят в Ельске

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс по завязыванию платков организовали сегодня на празднике рушника "Па рушніку, што з роднай хаты, мы пазнаем сваю Радзіму" в Ельске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ельском райисполкоме.

Концертная и одновременно выставочная площадка разместится на территории, прилегающей к Ельской районной центральной библиотеке. С полудня и до вечера здесь пройдет насыщенная программа, основанная на местных традициях.

Современные девчонки и их родители поучатся завязывать платки так, как это делали многие десятилетия назад их бабушки и прабабушки. Ознакомиться с разноцветием женского головного убора разных лет можно будет на выставке "Матулiна хусцiнка". Пополнять экспозицию помогают местные жители, которые находят в бабушкиных сундучках порой уникальные вещи, рассказали в райисполкоме.

В программе также презентация рукотворных изделий "Его величество рушник" мастериц полесского края из музейной экспозиции библиотеки и личных коллекций местных жительниц. У каждого рушника своя история и сакральное значение узора. На празднике хранители народных традиций познакомят желающих с особенностями создания и применения рушников на Полесье.

Любителей рукоделия порадует выставка-галерея "Роднай нівы фарбы і адценні". Попробовать свои силы гости смогут на мастер-классе "Узором чарует волшебная нить". Также более 350 вышитых предметов народного быта будет представлено в этнографической экспозиции "Ельский фартушок".

На концертной площадке зададут настроение фольклорные коллективы, игровые моменты, беспроигрышная лотерея. Будет работать выставка-продажа.

Праздник рушника, который стал традиционным в программе мероприятий Ельского края, приурочен к Году малой родины. Ежегодно он проводится по инициативе районной центральной библиотеки при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома.-0-