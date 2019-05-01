Праздник труда символизирует единство всех созидательных сил в стремлении к развитию страны - Янков

1 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Митинг и парад профессий, посвященные Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси, прошли сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

На площади Ленина в областном центре собралось более 2 тыс. человек, чтобы отметить День труда и дать старт в регионе мероприятиям, приуроченным юбилею профсоюзного движения Беларуси. Вместе собрались представители исполнительной власти, трудовых коллективов, общественных организаций, депутатского корпуса, лидеры ветеранского и молодежного движения.

"1 Мая - это праздник, объединяющий поколения и государства. Он олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплоченность всех созидательных сил, объединенных стремлением к миру, стабильности, благополучию и устойчивому развитию нашей страны, - отметил председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков. - В Праздник труда профсоюзы Беларуси отмечают свое 115-летие. Это значимая для нас дата, которая ознаменована многими яркими событиями и добрыми делами. За эти годы профсоюзы прошли колоссальный путь развития, который сегодня позволил им стать одной из самых мощных и массовых общественных организаций в защите интересов трудящихся и решении насущных вопросов человека труда".

В Могилевской области профсоюзы объединяют более 370 тыс. человек. Сегодня в поле зрения профсоюзов практически нет вопросов, в которых бы они не принимали самого активного участия. "Правовая защита, охрана труда, мониторинг цен, социально-экономический блок - это наша повседневная работа. Только за 2018 год и с начала 2019-го с помощью профсоюзов работникам возвращено более Вr150 тыс. Трудящимся дано около 5 тыс. консультаций по правовым вопросам", - заметил лидер профсоюзного движения.

По его словам, люди труда во все времена пользовались заслуженным уважением в обществе. Профсоюзы также гордятся и восхищаются такими людьми, чествуют простых тружеников и целые трудовые династии, отдавая им дань уважения и признательности за их нелегкий созидательный труд. Дмитрий Янков тепло поздравил участников митинга с праздником, искренне пожелал каждому крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Затем состоялся парад профессий. Торжественным маршем под аккомпанемент оркестра прошли в яркой униформе работники предприятий и организаций со всего региона, которые представили около 100 различных профессий.

Продолжились празднования на различных площадках города. Так, в парке аттракционов по Пушкинскому проспекту стартовала благотворительная акция "Профсоюзы - детям!". На протяжении трех часов маленькие могилевчане и гости города смогут бесплатно покататься на каруселях. Могилевское городское объединение профсоюзов организовало культурно-развлекательную программу "Маевка на Профсоюзной". В городе также состоялось торжественное официальное открытие сезона фонтанов.

Традиционно 1 Мая празднуют в каждом районе Могилевской области: профсоюзы проводят маевки, чествования людей труда и трудовых династий, велопробеги, легкоатлетические кроссы, конкурсы детского рисунка, тематические выставки, посещают ветеранов профсоюзного движения.-0-