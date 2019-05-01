Праздник труда собрал в Молодечно более 2 тыс. тружеников Минской области

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная маевка собрала в Молодечно более 2 тыс. представителей профсоюзов, мероприятие посвящено Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.
В 11.00 мероприятие открыло праздничное шествие "Парад профессий". Представители 14 профессий выстроились в колонны по 120 человек каждая и прошлись по ул. Виленской к Центральной площади с флагами и прочими атрибутами профессии.
Далее состоялся торжественный митинг "Славим человека труда" с чествованием ветеранов труда, лучших тружеников области, профсоюзных активистов. Благодарственные письма и денежные вознаграждения получили около 50 человек. Завершило официальную часть музыкальное поздравление "Мелодии Первомая".
Празднование Дня труда продолжится в парке культуры и отдыха им. Победы. Жителей и гостей Молодечно приглашают на праздничный концерт художественной самодеятельности "Мы вместе!". Для взрослых и детей подготовили конкурсы, игры, соревнования, будут работать интерактивные площадки, тематические выставки, аттракционы.
Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, проходят сегодня по всей стране.-0-
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