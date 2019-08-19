Праздник творчества проведут 1 сентября в Могилеве

19 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздник "Твори, выдумывай, пробуй!", посвященный Дню знаний, проведут в Могилеве 1 сентября, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

Мероприятие пройдет в Подникольском парке. Его программа рассчитана как на детей, так и взрослых. Здесь состоятся презентации детских студий, кружков и спортивных секций учреждений культуры и дополнительного образования города, концерты с участием детских творческих коллективов и исполнителей.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Гостей ждет показ-дефиле делового стиля одежды для школьников всех возрастов. Также запланирована работа интерактивных площадок по безопасной жизнедеятельности с участием представителей ГАИ и МЧС. Здесь же развернут работу и торговые объекты.-0-