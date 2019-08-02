Праздник украинской культуры пройдет в Верхнем городе 17 августа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественные коллективы и народные мастера из Чернигова примут участие в праздновании Дней украинской культуры в Верхнем городе 17 августа, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь посольства Украины в Беларуси Павел Троян.

На концерте выступят профессиональные и любительские творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Украины. Из Черниговского областного филармонического центра в Минск приедут народный хор, коллектив концертных исполнителей и джаз-бенд BissQuit. Белорусы также примут участие в празднике украинской культуры: народные песни и танцы представят ансамбли "Песочница", "Берегиня", "Барвинок", "Ватра" и другие.

Кроме того, будет организована выставка традиционной украинской вышивки рушников и национальных костюмов, выполненной мастерами народного творчества Беларуси. В экспозиции народных художественных ремесел Черниговской области будут представлены керамика, лозоплетение, соломоплетение, ткачество, вышивка. Для посетителей проведут также мастер-класс по гончарству и кузнечному делу, презентацию туристического потенциала Украины и открытый урок по изучению украинского языка.

Праздник украинской культуры пройдет с 12.00 до 17.00 на площади Свободы.

Мероприятие проводится при поддержке посольства Украины в Беларуси. Организаторами выступают Мингорисполком, Республиканский центр национальных культур, Белорусское общественное объединение украинцев "Ватра", Минское общественное объединение украинцев "Заповіт".-0-