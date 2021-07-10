Праздник в Александрии укрепляет дружбу между народами - мнение

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Праздник в Александрии укрепляет дружбу между народами. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился народный умелец Анатолий Майлат из Нижегородской области (РФ) во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района.

"На праздник в Александрию я приехал впервые. Хотел еще в прошлом году сюда попасть, но тогда в дела вмешался коронавирус, границы были закрыты. В этот раз тоже было много препятствий, нас собиралась большая делегация, но приехать смог только я. Путь был долгий, я сменил три поезда, пока добрался к вам. Нужно еще было и изделия все довести в целости и сохранности. И все эти сложности стоили того, чтобы стать частью этого большого и удивительного праздника", - поделился Анатолий Майлат.

Народный умелец из России привез в Александрию изделия из дерева, расписанные под хохлому, различные матрешки, изделия из соломки. "Наша область знаменита своими народными ремеслами. Мне очень хочется познакомить людей с частичкой нашей российской культуры. Я старался привезти сюда что-то не характерное для белорусской культуры. И, мне кажется, у меня получилось. Люди подходят, смотрят, задают вопросы. Я уже успел познакомиться и с белорусскими традиционными ремеслами. Приобрел для себя кое-что. Я сам занимаюсь плетением из соломки, потому такие изделия представляют для меня большой интерес".

"Очень здорово, что на белорусской земле есть такой праздник. Я не ожидал такого масштаба, такой насыщенной и яркой программы. В целом белорусская и российская культуры очень тесно переплетаются, не зря ведь мы братские народы. И сегодня здесь мы видим взаимодействие культур, людей, которые создают удивительные произведения. Я могу с уверенностью сказать, что праздник в Александрии укрепляет дружбу между народами", - подытожил Анатолий Майлат.-0-