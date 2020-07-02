Праздник вышиванки, новые Доска почета и выставка о войне - как в Витебске отметят День Независимости

2 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске День Независимости отметят открытием новой Доски почета, обновленной экспозиции о Великой Отечественной войне в областном музее и Днем вышиванки, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Первые мероприятия стартуют уже сегодня. Так, на площадке культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" пройдет День вышиванки. Гостей ожидает насыщенная программа: игры, экскурсия по этнодомику, фотосушка участников конкурса "Селфи&фото с вышиванкой", конкурс на лучшую вышиванку и творческая эстафета "Беларусь - крынiца натхнення", выступят коллективы и молодые исполнители Витебска. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе росписи по тарелкам и в акции "Створым рушнiк разам". Опытные мастера расскажут, как делали рушники наши предки, и дадут возможность создать свой рушник в технике "набойка". День вышиванки пройдет и в райцентрах.

В День Независимости основной площадкой станет площадь Победы. Начнется праздник с торжественного возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины и митинга. После этого состоится церемония открытия и занесения на Доску почета Витебской области и Витебска победителей по итогам работы за 2019 год.

Также 3 июля откроют обновленную экспозицию "Защитники Отечества" в Витебском областном краеведческом музее. Она посвящена событиям Великой Отечественной войны. Стационарная экспозиция была создана в 1994 году. В нынешнем году в ней обновили фотодокументальные материалы, расширили темы обороны и освобождения Витебска, добавили персональные комплексы и личные вещи участников освобождения Витебской области. Пополнилась экспозиция материалами по восстановлению областного центра после войны.

Завершат День Независимости концертом и акцией "Споем гимн вместе". Финальным аккордом праздника станет салют.-0-