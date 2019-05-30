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Праздник здоровья и молодости пройдет в Могилеве

Регионы 30.05.2019 | 08:48
Фото из архива
Фото из архива
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30 мая, Могилев /Сергей Кулягин- БЕЛТА/. Акцию "Могилев - здоровый город", посвященную Всемирному дню без табака и II Европейским играм, а также "Вальс выпускников" проведут сегодня в областном центре, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

На Площади Звезд в 12.30 начнется праздник здоровья и молодости. Здесь жители и гости города смогут принять участие в работе интерактивных площадок, мастер-классах, конкурсах и викторинах по здоровому образу жизни, спортивных состязаниях. Им покажут выставку агитационных плакатов 30-50 годов, призывающих вести ЗОЖ, предложат пройтись по тропе здоровья, получить консультации у врачей-валеологов, психологов. Также будет организована выездная торговля, где будут представлены продукты здорового питания, выпускаемые предприятиями Могилева.

"Приятным музыкальным дополнением станет концерт детских творческих коллективов города, а кульминацией - всеобщая зарядка, посвященная II Европейским играм, - отметили специалисты. - В ней смогут принять участие все желающие, поддержав тем самым городское движение "За активную жизнь без табака".

Ярким событием дня для учащейся молодежи города будет традиционный "Вальс выпускников". В танце закружат выпускники школ, кадеты, воспитанники детских музыкальных студий и коллективов города. Будут организованы мастер-классы по хореографии, интерактивные площадки, флешмобы, фотозоны.

Организаторами мероприятий выступают Могилевский городской исполнительный комитет, Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-

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Теги
здоровье, Могилев, отдых, праздник, развлечения
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