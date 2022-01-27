Праздник женственности и красоты: в Могилеве прошел отборочный тур конкурса "Мисс Могилев"

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце культуры области прошел отборочный тур конкурса красоты "Мисс Могилев". Участницами первого этапа стали 30 девушек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди них - школьницы, студентки и работающие девушки. У всех разный возраст и увлечения. Одна из конкурсанток - Валерия Пылаева. Девушке всего 16 лет, и подобный конкурс в ее жизни первый. "Я немного волнуюсь, для меня это совершенно новый опыт. Я профессиональная спортсменка, за спиной 11 лет художественной гимнастики. Опыт выступлений есть, но все равно чуть переживаю, - поделилась она. - Я очень рада быть здесь, пришла за позитивными эмоциями. На мой взгляд, "Мисс Могилев" - это не только внешняя красота, это еще и человеческие качества".

Попробовать себя в качестве претендентки на звание главной красавицы города пришли и профессиональные модели. Поддержать красавиц на конкурсе решила и "Мисс Могилев - 2019" Янина Геращенко. "Здесь у профессиональных девушек и тех, кто только решил попробовать свои силы в сфере моделинга и красоты, - равные шансы. Конечно, в первую очередь жюри будет обращать внимание на внешний вид и фигуру, поэтому девушкам советуют приходить в вещах, подчеркивающих ее. Походка, осанка - все это тоже важные факторы при выборе, - рассказала девушка. - Еще важно и то, как ты себя презентуешь. Мало просто пройти красиво по сцене, нужно еще уметь рассказать о себе, своих достижениях и увлечениях. Девочки сейчас волнуются, но я уверена, удовольствие от конкурса они получат, а я буду болеть за наших красоток".

Среди членов жюри - представители администрации Дворца культуры области, ведущие, профессиональные фотографы и модели. Председатель - художественный руководитель конкурса, руководитель народного театра моды "Александрина" Дворца культуры области Татьяна Полозкова. Она провела для девушек краткий инструктаж и отметила, что самое главное - это позитивный настрой. "Не все смогут пройти в финал конкурса, но это не значит, что на этом все заканчивается. Сегодня вы сможете получить и дельные советы, которые помогут нам снова встретиться в новом сезоне", - отметила она.

Финальный этап конкурса "Мисс Могилев" запланирован на 25 марта - за корону поборются 25 девушек. За время подготовки к финалу они пройдут различные мастер-классы по дефиле и фотопозированию, будут заниматься в фитнес-зале, посещать уроки красоты, участвовать в благотворительности и знакомиться с различными культурными мероприятиями города.-0-