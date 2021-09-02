Праздники книги и слова пройдут в Гомельской области в сентябре

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Начало осени в Гомельской области традиционно богато на литературные события. Мастеров и поклонников книги и слова объединят "Славянские литературные дожинки-2021", фестиваль "На земле Кирилла Туровского", декада современной белорусской литературы, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси" Владимир Гаврилович.

Трехдневная программа ХVI Международного фестиваля-праздника "Славянские литературные дожинки" лаконична и интересна, обратил внимание Владимир Гаврилович. Больше всего событий - для творческой молодежи, финалистов и победителей 7 литературных конкурсов, проведенных областным отделением СПБ в этом году. Начинающие авторы соберутся 9 сентября в санатории "Машиностроитель" и узнают оценку своих творческих поисков от профессионалов, получат заработанные в конкурсах награды и послушают советы литературных старейшин. Перед творческой молодежью выступят не только гомельские поэты и прозаики, но и представители ведущих творческих организаций России, Украины, народный артист Беларуси Эдуард Ханок.

"Встреча-мастер-класс плавно перетечет в большое торжество: на прибрежной территории здравницы развернется экспозиция о литературе, культуре, традициях Гомельского района. Здесь же состоится открытие международного славянского литературного форума. Много сюрпризов приготовили организаторы, чтобы убедить прежде всего современное молодое поколение: литература - главный ключ познания себя, только она может "выстроить" из человека настоящую личность", - подчеркнул Владимир Гаврилович.

На открытии прозвучат новые имена. "Сегодня это школьники и студенты, а завтра, возможно, гордость региона", - добавил он. Узнают оценки своего труда и профессионалы, участвующие в конкурсе на соискание областной литературной премии К.Туровского в 2021 году. Прозвучат также имена обладателей международной литературной премии имени К.Туровского и новой премии, учрежденной областным отделением СПБ, - "Вернасць Слову".

На празднике будет звучать живое слово писателя: на презентациях книг и специально изданных к событию альманахов "Литера", "Литературная Гомельщина", "Краснодарский писатель", белорусско-украинского проекта "Тичия".

В этот же день по инициативе областного отделения СПБ при поддержке Гомельского горисполкома и ОАО "Полеспечать" на здании филиала №1 этого старейшего предприятия будет открыта памятная доска, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и 80-летию со дня выхода в городе над Сожем известного агитплаката "Раздавім фашысцкую гадзіну!". "Эта патриотическая акция - как напоминание всем: в нашей многонациональной и многострадальной республике не могут быть забыты подвиги защитников Родины и тех, кто поднимал их на бой с оккупантами. Янка Купала и Якуб Колас, Кузьма Чорный и Кондрат Крапива, Максим Танк и многие другие писатели-фронтовики сражались и словом призывали народ бороться с врагом на страницах издания", - напомнил Владимир Гаврилович.

В числе важных событий фестивального дня - международная конференция славянских литераторов "Сохранение исторической памяти средствами литературы и искусства - наша обязанность перед погибшими, перед историей, перед сегодняшним и завтрашним поколениями". Форум пройдет в областной библиотеке имени В.И. Ленина. Своими мыслями с читателями поделятся белорусские, российские и украинские писатели. По итогам конференции участники примут резолюцию о недопущении популяризации фашизма в славянских странах, наиболее потерпевших в годы Великой Отечественной войны.

Завершит первый фестивальный день творческая встреча Эдуарда Ханка с молодежью города над Сожем.

10 сентября живое слово славянских писателей будет звучать и в полесском городе Житковичи. На малой родине поэта, богослова и просветителя Кирилла Туровского пройдет III фестиваль литературы, культуры, искусства и народных традиций "На земле Кирилла Туровского".

Эпицентром событий станет парк имени известного писателя Николая Гомолко. Здесь будут работать многочисленные площадки: экспозиции 8 районных библиотек полесского направления, торговые и развлекательные ряды, выставка рисунков областного конкурса "Вяселка над Тураўскаю зямлею".

Любителей песни и драматического искусства привлечет первый региональный смотр работников клубных учреждений и библиотечной сети "Беларусь - мая мова і песня".

Запланированы творческие встречи читателей с литераторами славянских стран, для начинающих авторов организуют мастер-классы.

Впервые назовут лауреатов высшей награды фестиваля - литературной премии "Полесские росы". Свое творчество подарят житковчанам и гостям города Эдуард Ханок и Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа. Книжные подарки получит библиотечная система района

Литературный фестивальный марафон завершится 11 сентября в Гомеле в День города. За круглым столом речь пойдет о развитии национальных литератур и интеграции культур. Готовится и литературный праздник "Город славянских сердец".

Кроме того, со 2 по 12 сентября в Гомельском регионе проходит декада современной белорусской литературы. Творческими гостями учреждений образования, культуры, организаций и предприятий в эти дни станут именитые авторы, члены Союза писателей Беларуси, а также кандидаты на вступление в творческий союз.

Подготовили гомельские авторы и литературно-музыкальную программу "Ад Палескага краю вершы і песні гучаць…", которую представят в Копыле ко Дню белорусской письменности. Также они примут участие в литературной конференции, во многих творческих мероприятиях, презентуют новые книги и сборники.

"Организаторы фестивалей и всех литературных событий хотели бы, чтобы взрослые и дети чаще посещали библиотеки, не забывали классику, открывали для себя качественную современную поэзию и прозу, которая во все времена помогала людям оставаться людьми", - заключил Владимир Гаврилович.-0-