Праздники на дому устраивают для ветеранов в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской столице стартовала большая поздравительная кампания "Спасибо за Победу": в каждом районе города для ветеранов Великой Отечественной войны устраивают праздники на дому. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Импровизированной сценой становятся площадки во дворах. Вместе с подарками, цветами и поздравительными открытками главным героям праздника вручают юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и организуют мини-концерты. Любимые мелодии военных лет звучат в живом оркестровом исполнении прямо под окнами квартиры ветерана.

Сегодня поздравления приняли ветераны Первомайского и Московского районов. А 7 мая гости с подарками постучатся в дома ветеранов Советского района. Глава администрации вручит Анастасии Васильевне Ивашиной юбилейную медаль, еще двух ветеранов поздравят с музыкой во дворе их домов.

В Минске проживают 1389 ветеранов Великой Отечественной войны. Самому старшему из них - Евгению Васильевичу Торхунову - 104 года. А всего в городе 34 ветерана отметили вековой юбилей.-0-

Фото из Telegram-канала Мингорисполкома