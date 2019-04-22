22 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Празднование Белыничской иконы Божией Матери перенесли на 1 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской епархии.

Это связано с тем, что в 2019 году день почитаемой иконы, отмечаемый 25 апреля, приходится на Страстную седмицу. Перенос даты празднования благословил архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.

Накануне, 30 апреля, в честь Пасхи и праздника Белыничской иконы Божией Матери будет совершен крестный ход из Могилева в Белыничи. Мероприятие начнется в 7.00 с молебна в могилевском соборе Трех святителей. Затем верующие двинутся по маршруту микрорайон Казимировка (с посещением храма иконы Божией Матери Всецарица), Сумароково, Княжицы, Ермоловичи, Вишово, Нежково, Каменица, Светиловичи, Запокулье и Белыничи. Всего им предстоит преодолеть около 50 км. В райцентре 1 мая в храме Белыничской иконы Божией Матери состоится литургия архиерейским чином.

По преданию, Белыничская икона Божией Матери была явлена на Могилевщине в начале XIII века. Во время нашествия татаро-монгольских орд на Русь появилась угроза захвата и разрушения Киевского княжества. В 1240 году, когда хан Батый захватил Киев, несколько монахов из Киево-Печерской лавры, взяв икону Богородицы древнего византийского письма, отправились вверх по реке Днепр, а затем по его притоку реке Друть приплыли к высокой, покрытой лесом горе, где и остановились. Несколько раз в ночное время от святой иконы исходило чудесное сияние - становилось светло как днем. Иноки восприняли это как благоволение Пресвятой Богородицы к этому месту. Перед самым спуском в долину реки монахи и основали православный монастырь с церковью в честь святого пророка Илии. Святой образ Божией Матери не переставал источать чудеса, что стало привлекать в монастырь многочисленных паломников, некоторые селились возле него. Это селение, расположенное в 44 км от Могилева, получило название "Белы(е) ночи" или "Белыничи". Соответственно и икона стала называться Белыничской.

В середине 20-х годов XX века монастырь был закрыт, икона была передана в краеведческий музей Могилева. После эвакуации экспонатов учреждения культуры во время Великой Отечественной войны в 1941 году святыня пропала.

В 2002 году в центре Белыничей началось строительство новой церкви, которое было закончено в январе 2005 года при епископе Могилевском и Мстиславском Преосвященнейшем Софронии, который и освятил храм. В нем хранится копия чудотворной иконы.-0-