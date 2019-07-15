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Празднование Дня пожарной службы в Минске пройдет 20 июля

Регионы 15.07.2019 | 09:52
Во время праздника. Фото из архива
Во время праздника. Фото из архива

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжества ко Дню пожарной службы в Минске пройдут 20 июля, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия и демонстрация работы авиации МЧС. "Дети и взрослые смогут провести время с пользой, испытать свою ловкость и почувствовать себя спасателями, примерив боевую одежду. На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно обменять на призы и сувениры", - рассказали в МЧС.

Развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться на память. Не обойдется и без любимцев публики - лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС. Подкрепиться можно будет у одной из четырех полевых кухонь.

Начнется празднование 20 июля в 11.00. Основные мероприятия пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького.

Минская городская дума и губернское правление 25 июля 1853 года рассмотрели вопрос "О создании пожарной части в Минске", была утверждена смета расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как День пожарной службы.-0-

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Теги
Минск, МЧС, праздник
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