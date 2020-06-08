Преданные делу

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08 июня 2020, 09:38

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Директор ОАО "Алексеевичи-Агро" Сергей Пачко занял второе место в конкурсе "Лучший руководитель" сельскохозяйственного предприятия Брестской области.

Весь трудовой путь Сергея Николаевича связан с сельским хозяйством – работой на дрогичинской земле. Трудился экономистом, бухгалтером, заместителем, а потом и руководителем одного из хозяйств района. В 2013 году был назначен первым заместителем председателя Дрогичинского райисполкома – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. Коллектив одного из крупнейших предприятий Дрогичинщины – ОАО "Алексеевичи-Агро" – Сергей Пачко возглавил в 2016 году.

Основное направление хозяйства – молочно-мясное. В структуре предприятия 3 производственных участка, 2 молочно-товарные фермы и 4 фермы по доращиванию. На начало года общее поголовье КРС составляло 5279 голов, из которых 1986 – дойное стадо. За 2019 год удой на корову составил 6091 килограмм молока. В целом в сутки одна буренка в хозяйстве дает чуть больше 20 литров. Все 100% молока – высшего и сорта экстра. Значительных результатов добились и по среднесуточным привесам – почти 630 грамм.

– Подготовке должной кормовой базы придаем важное значение, ведь она – залог высоких надоев и привесов. К заготовке кормов мы приступили одними из первых в районе, – отмечает Сергей Николаевич. – Так, 324 га зерновых уже убрано на зеленый корм. Заготовлено больше 2100 тонн силоса. На очереди – уборка многолетних трав на сенаж и сено.

Что касается зерновых культур, то основные полевые работы в сельхозпредприятии направлены на их защиту от сорняков, вредителей и болезней. В эти дни в поле работает сразу три агрегата. Площадь обработки за день доходит до 150 га. На внесении гербицидов трудятся опытные и ответственные механизаторы Иван Каштальян, Сергей

Мисиевич, Владимир Скирук, Виктор Логвин. Им как никому известно одно из главных правил аграриев: как весной подкормишь и защитишь растение – такой урожай и получишь.

Три года назад хозяйство полностью перешло на возделывание гибридов озимого рапса, отказавшись от сортов. Осенью посеяли иностранные гибриды "Элмер", "Вектра", "Брентано" общей площадью 321 га.

– Потенциал гибридов на 5–10 ц/га выше. Их главные преимущества – неприхотливость, способность давать высокие урожаи на легких почвах, высокая засухоустойчивость и зимостойкость. В этом году 25 га отвели под гибрид озимой ржи "Пикасо", – рассказывает директор.

В 2019 году ОАО "Алексеевичи-Агро" вошло в перечень хозяйств по строительству и реконструкции животноводческих ферм. С помощью областного бюджета возвели два коровника на 760 голов, доильно-молочный блок, построили выгульные дворики и навозные площадки. Кроме того, благоустроили территорию предприятия со строительством водонапорной башни, реконструировали водонапорные и трансформаторные сети. Для хранения кормов построены три сенажно-силосные траншеи общим объемом 5 тыс. тонн. На все вышеперечисленные цели, в том числе приобретение необходимого оборудования, потрачено 6,5 млн рублей.

Строительные работы на территории предприятия продолжаются, закупается техника – всего с начала года приобретено 13 единиц на сумму 1026 тыс. рублей. В планах – построить два помещения под содержание сухостойных коров с раздоем. Еще три сенажные траншеи вместимостью 5 тыс. тонн появятся на территории МТФ "Симоновичи".

Марина МАНУЙЛИК

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