Предельные максимальные тарифы на услуги сельских бань установили в Минской области

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования (кроме первого и высшего разрядов) и душевых установлены в Минской области. Соответствующее решение Минского облисполкома от 29 декабря 2018 года №1154 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

За услуги бань установлен предельный максимальный тариф в Br4,7 за два часа, за услуги душевых - Br4 за 45 минут. Решение Миноблисполкома вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Совет Министров определил, что облисполкомы будут регулировать цены на услуги сельских бань общего пользования и душевых, расположенных в сельской местности. Они включены в перечень социально значимых товаров и услуг. Это должно способствовать обеспечению сельчан качественными услугами бань и душевых по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на финансирование (субсидирование) деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих банные услуги.-0-