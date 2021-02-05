Предложения для разрешения ситуации с ЖК "Грушевский Посад" представят Президенту

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по ситуации с жилым комплексом "Грушевский Посад" подготовлены и будут представлены главе государства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Первый заместитель председателя Минского горисполкома Дмитрий Микуленок рассказал о судьбе долгостроя и практике жилищных облигаций в целом. "Что касается жилищных облигаций, - отметил он, - практика показала, что эта система не работает, потому появляются застройщики, недобросовестно исполняющие свои обязанности. Наверное, более чем в 50% случаев строительство по жилищным облигациям привело к долгостроям. Думаю, в ближайшее время появится нормативный акт, который поставит на этом определенную точку".

Что касается "Грушевского Посада", добавил он, то там нет простых решений. "По этому комплексу подготовлен ряд предложений, достаточно кардинальных. Будем вносить их главе государства", - добавил Дмитрий Микуленок.

Он заверил: если предложения одобрят, ситуация сдвинется с мертвой точки.-0-