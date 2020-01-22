Предложенную гомельской молодежью деловую игру подхватили во всех регионах страны

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. социально значимых мероприятий различных направлений провели активисты БРСМ в Гомельской области за 2019 год. Некоторые из них, к примеру, деловую игру "Азбука гражданина", начали проводить и в других областях. Такая информация была озвучена на IX Пленуме обкома ОО "БРСМ", передает корреспондент БЕЛТА.

Часть из широкого спектра мероприятий, проектов, акций, конкурсов, а также разные направления деятельности и идеи молодежи были презентованы во время интерактивной выставки перед заседанием. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк дали положительную оценку потенциалу представленных направлений. "Продумывая и создавая интересные проекты, молодые люди развиваются. Есть немало примеров, когда юношеский стартап, начинавшийся с $10, перерастал в прибыльные проекты с миллионной прибылью. Главное, чтобы в основе любого начинания был ориентир на практический эффект", - подчеркнул Геннадий Соловей.

По словам молодежного лидера, в Гомельской области создано немало проектов, которые достойны развития во всей республике. Яркий пример - "ПапаЗалы", которые с легкой подачи гомельских активистов уже действуют в разных регионах. В числе их также деловая игра "Азбука гражданина" по ознакомлению молодежи с избирательным законодательством и конкурс видеоблогов на заданную тему. Есть предложение провести молодежный велопробег по местам памяти.

Потенциал Белорусского республиканского союза молодежи достаточно высок. Практически каждый пятый молодой человек юго-восточного региона является членом БРСМ. В резерв кадров местных исполнительных и распорядительных властей включены около 200 членов БРСМ. "Основа нашей деятельности - работа с молодежью. Мы ищем в молодежной среде и помогаем развиваться будущим лидерам и управленцам", - сказала второй секретарь обкома Юлия Липовская.

На расширенном заседании подведены итоги работы областной организации в 2019 году и обозначен спектр задач на 2020-й. Ряд новшеств в минувшем году касался студотрядовского движения. Так, впервые в регионе был создан сервисный отряд матросов-спасателей, которые несли службу на водоемах с 1 мая до 15 сентября. За это время спасено 12 жизней, в том числе 5 - за первый месяц работы. Налажено сотрудничество по трудоустройству молодежи с фермерскими хозяйствами. Всего в 2019 году с оплатой труда было устроено более 5,7 тыс. молодых людей. Активно развивалось волонтерское движение, научная и инновационная деятельность и другие направления.

На пленуме были подняты вопросы о роли БРСМ в реализации социально значимых инициатив для сельской молодежи, развитии студенческих отрядов как формы социальной активности парней и девушек, работе с молодежью в интернете. Также были обозначены большие перспективы инициатив парней и девушек как способ включения подрастающего поколения в общественно полезную деятельность и развитие региона.

Одним из важных в повестке дня был кадровый вопрос. Избран новый лидер Гомельской областной организации БРСМ. Направлять целеустремленную и активную молодежь региона будет первый секретарь областного комитета БРСМ Вероника Гудкова. На пленуме были награждены лучшие из лучших из актива областной организации.-0-