Предновогодние ярмарки заработают в Могилеве 1 декабря

30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Предновогодние ярмарки заработают в Могилеве с 1 декабря. Такая информация размещена на сайте Могилевского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

С 1 по 31 декабря предновогодние ярмарки будут работать возле ТЦ "Арбат" и у ТЦ "Перекресток-центр" по ул.Космонавтов. Время работы: с 9.00 до 19.00 ежедневно.

На площади Единства в областном центре с 4 декабря будет работать предновогодняя ярмарка "Настроение в подарок". Здесь можно будет приобрести продукты питания, кулинарные и кондитерские изделия. В широком ассортименте будут представлены товары новогодней тематики: игрушки, сувениры, украшения. Ярмарка будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.

Ярмарка на площади Единства будет работать до 5 января.-0-