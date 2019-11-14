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14 ноября 2019, 18:00

Предоставление полного комплекса услуг станет ключевым в развитии туриндустрии Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предоставление полного комплекса услуг станет ключевой позицией в стратегии развития туристической индустрии в Гомельской области на 2020 год. Об этом сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский журналистам перед заседанием отраслевой коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.

Развитие туристической инфраструктуры юго-восточного региона на будущий год планируется по многим направлениям. "Ключевая позиция - комплекс. Нельзя выполнить целевые показатели экспорта услуг, не предоставляя туристу их в комплексе. Когда человек понимает, что может получить максимум из посещения нашего региона, он будет чаще выбирать это направление", - рассказал Денис Езерский.

Возглавляют рейтинг востребованных направлений в Гомельской области услуги здравниц, гостиниц, а также комплексные программы туроператоров (путевки и туры). В среднем на территории региона туристы находятся 3-4 дней. "Надо стремиться увлечь туриста, чтобы он пробыл здесь не менее 5-7 дней. Тем более что у нас есть что смотреть. Качественное комплексное предложение позволит объединить все моменты: ежедневные открытия чего-то нового, комфорт, грамотную логистику и актуальную информацию", - подчеркнул начальник управления.

Объем экспорта туристических услуг за январь-сентябрь составил $13,5 млн (темп роста 100,7 % к аналогичному периоду прошлого года). По итогам года прогнозируется выполнение доведенного задания. Вместе с тем анализ ситуации позволяет определить новые тенденции и найти резервы для увеличения туристического потенциала региона. "Если еще вчера мы ориентировались на организованные группы туристов, то сегодня все больше и больше люди путешествуют небольшими группами: с друзьями и семьей на автомобиле. Развивается индивидуальный туризм. Важно вовремя отреагировать на эти веяния", - отметил Денис Езерский.

Значительный потенциал, по его мнению, у туристических маршрутов в зону отселения после катастрофы на Чернобыльской АЭС на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Это новое для Беларуси направление детально прорабатывается на разных уровнях. "Украинская сторона в этом плане более разрекламирована и на слуху. Чернобыльская зона давно открыта для туристов. Наша часть более интересна - об этом говорят и украинские специалисты. Важно выработать дорожную карту, которая позволит увеличить поток туристов. Мы видим, что в этом направлении есть заинтересованность", - акцентировал начальник управления.

По его словам, накануне рождественских и новогодних праздников актуализируются поездки в резиденции Деда Мороза. Одна из новых точек в Гомельской области - резиденция в национальном парке "Припятский". "Всех, кто был там сразу после открытия, ждет много нового и интересного. Это касается и расположения вольеров с обитателями сафари-парка, и бытовых моментов для комфортного пребывания гостей припятской резиденции Деда Мороза. Увлечет новогодних туристов и новая развлекательная программа", - сказал Денис Езерский.

На коллегии также озвучивалась необходимость проработать отдельные аспекты охотничьего туризма, позиции которого снизились. Важная тема - инфраструктура придорожного сервиса. "Если за последние годы по области заметно растет количество кафе, расположенных вдоль магистралей и дорог республиканского и международного значения, то объектов по обслуживанию авто - шиномонтаж, СТО - становится меньше. Эти аспекты нельзя упускать", - ориентировал начальник управления.-0-

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