Предприятие "Мозырские молочные продукты" готовит масштабное переоснащение

На предприятии. Фото из архива

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На КПУП "Мозырские молочные продукты" разработали программу техпереоснащения до 2025 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Программа модернизации и технического перевооружения включает ряд мероприятий. В числе масштабных - приобретение трехконтурной CIP-станции, перепланировка трубопроводов в аппаратном участке с переводом на современные системы управления.

На перспективу намечены значительные проекты по модернизации парка оборудования. Так, планируется техническое переоснащение участка по выпуску стерилизованного молока. Замена линии позволит расширить ассортимент продукции с длительным сроком годности, что даст возможность выйти на новые удаленные рынки сбыта.

В планах на будущую пятилетку - замена фасовочного оборудования для выпуска цельномолочной продукции в пластиковых бутылках.

В настоящее время реализуется проект техпереоснащения участка по переработке сливок. Прорабатывается вопрос приобретения оборудования-маслоизготовителя, автоматов мелкой и крупногабаритной упаковки, а также модульной холодильной камеры для заморозки масла.

"Реализация плана технического переоснащения будет способствовать замене морально устаревшего оборудования, бесперебойной работе предприятия в условиях увеличения поступления сырья, расширению ассортимента выпускаемой продукции с длительным сроком годности и открытию новых удаленных рынков сбыта", - рассказали на предприятии.

"Мозырские молочные продукты" развивают производство с августа 1944 года. В ассортименте предприятия более 70 наименований - молоко различной жирности, кисломолочные продукты, сметана, сливки, творог и творожные изделия, десерты, сливочное масло. Вся продукция вырабатывается только из натурального молока. На предприятии работает более 460 человек.-0-