Предприятие по выпуску поролона планируют создать в Пинске

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский горисполком подписал с польским инвестором договор о намерениях, предусматривающий создание предприятия по выпуску пенополиуретана, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

"При подборе необходимого участка инвестор гарантировал вложение минимум 5 млн евро и создание не менее 50 рабочих мест. Предложили рассмотреть бывшие производственные площади Пинского комбината строительной индустрии, который после реструктуризации имеет незадействованные территории. Там есть вся необходимая инфраструктура. Инвестор проявляет повышенный интерес к освоению этой площадки", - сказал Михаил Самолазов.

Для размещения нового предприятия инвестор намерен приобрести на аукционных торгах предлагаемую производственную площадку в 14 тыс. кв.м и примерно такой же площадью склад готовой продукции. Сейчас ведется техническое оформление документации. По условиям договора аукцион должен состояться в первой половине года.

Основную часть произведенного в Пинске поролона предполагается отправлять на белорусские предприятия, в частности мебельные. Также рассматривается возможность экспорта продукции в близлежащие регионы Украины и России - транспортировать поролон на дальние расстояния нерентабельно.

Первый зампредседателя горисполкома отметил, что инвесторам для развития производства готовы предложить минимум восемь индустриальных площадок с энерго- и газоснабжением, водопроводом и другими коммуникациями. Кроме того, интерес могут вызвать земельные участки, к которым подведены инженерные сети.

В Пинске в 2019 году привлекли более Br528,4 млн инвестиций в основной капитал, в том числе иностранных Br20,1 млн. Почти половина средств вложена в модернизацию - обновление машин, оборудования, транспортных средств.-0-