Предприятие с чешским капиталом будет выпускать газовые баллоны в Орше

30 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Чешский инвестор вложил около 9 млн евро в создание производства газовых баллонов в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Оршанском райисполкоме.

Новое предприятие - ООО "Цилиндерс-Бел" - зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Витебск" в конце 2017 года. Оно разместилось на площадях завода "Легмаш" и специализируется на выпуске импортозамещающей продукции: стальных бесшовных газовых баллонов для промышленных и медицинских газов, систем пожаротушения и пищевой промышленности давлением до 300 атмосфер. Выйти на полное освоение и загрузку мощностей предприятие намерено к 2023 году.

"Реализация проекта позволит создать 45 новых рабочих мест и обеспечить импортозамещающей продукцией внутренний рынок. При этом более 90% выпускаемых изделий будут экспортироваться", - отметили в райисполкоме.

Торжественное открытие и запуск нового производства запланирован на 5 ноября.-0-